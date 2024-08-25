Темп MCL38 оставляет надежду на будущие гонки, говорит Стелла

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, высказал свое мнение относительно итогов Гран При Нидерландов. В этой гонке Ландо Норрис одержал победу, в то время как Оскар Пиастри финишировал на 4-й позиции.

«Конечно, я доволен. Могу сказать, что результат превзошел наши ожидания! Мы знали, что наш болид способен на хорошие скорости, но сегодня нас приятно удивило то, насколько он был быстр», - отметил Андреа Стелла.

Руководитель выразил радость тем, что Ландо смог в полной мере воспользоваться возможностями болида и одержать уверенную победу. Однако он также выразил сожаление о том, что Пиастри застрял в трафике. По мнению Стеллы, Оскар заслуживал подиума, и у него было потенциал атаковать Макса Ферстаппена в самом конце гонки.

«Мы хотим поблагодарить всю нашу команду: все наши сотрудники проделали отличную работу. Они разработали технические новшества, которые помогли нам добиться успеха в этом уик-энде», - подчеркнул он.

Андреа Стелла отметил, что пока рано говорить о том, что McLaren имеет самый быстрый болид в чемпионате, так как многое зависит от условий трассы. Например, венгерская трасса Хунгароринг также подходила их машине, однако после модернизации необходимо убедиться, что болид будет так же эффективен на других трассах.

«Наша цель - сделать так, чтобы McLaren стал действительно лучшим болидом в чемпионате», - подытожил Андреа Стелла.