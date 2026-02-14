Стелла: Необходимо пересмотреть правила до этапа в Австралии

Андреа Стелла выступил с призывом к срочному пересмотру отдельных пунктов регламента, которые вступают в силу с 2026 года, ссылаясь на вопросы безопасности.

Руководитель McLaren выделил три основные проблемы, связанные с новыми силовыми установками. Одна из них касается процедуры старта — ранее об этом уже сообщалось. Кроме того, Стеллу беспокоит ситуация, когда пилотам приходится снижать скорость и двигаться накатом в ходе Гран При, что, по его мнению, может привести к небезопасным инцидентам. Третьей проблемой он назвал сложности с обгонами.

Проведённые в Бахрейне трёхдневные тесты подтвердили опасения Стеллы.

«Я считаю, что необходимо оперативно пересмотреть действующие правила, ведь это можно сделать достаточно быстро и просто, — заявил Стелла журналистам в пятницу. — Нет смысла усложнять то, что решается легко, и откладывать изменения, которые можно внедрить сразу. Я убеждён, что к этому вопросу нужно вернуться до этапа в Австралии».

Во время заключительного дня тестов пилоты тренировались на стартах. В этот момент Франко Колапинто едва не повредил свою Alpine, а Оскар Пиастри столкнулся с трудностями при начале движения на новом болиде McLaren.

«Мы обязаны гарантировать, что при старте все силовые установки обеспечат плавное начало движения и необходимый разгон, — продолжил руководитель McLaren. — Стартовая решётка не должна превращаться в место, где машины тормозят вместо разгона. Вопросы безопасности должны стоять выше интересов отдельных команд.

По моему мнению, вся чемпионатная пелотона и FIA должны проявить ответственность при регламентировании процедуры старта, включая сам момент переключения светофора и период, который ему предшествует. Всё это должно быть организовано максимально корректно, ведь речь идёт о безопасности гонщиков».

Вторая проблема, вызывающая беспокойство у Стеллы, связана с необходимостью снижать скорость во время гонки для подзарядки батареи.

«Могут возникнуть ситуации, когда несколько машин идут вплотную, и лидер вынужден замедляться для восстановления энергии. Это чревато повторением инцидентов, подобных тем, что случались в прошлом: в частности, аварии с участием Риккардо Патрезе в Португалии и Марка Уэббера в Валенсии. Такие случаи не должны повторяться в Формуле 1».

Стелла вспоминает происшествие в Эшториле в 1992 году, где в результате контакта между Williams и McLaren машина FW14B Риккардо Патрезе взмыла в воздух, что едва не привело к серьёзным последствиям. Не менее резонансной стала авария в Валенсии в 2010 году, когда болид Red Bull Марка Уэббера налетел на Lotus Хейкки Ковалайнена. К счастью, пилот остался практически невредим.

Стелла также прокомментировал ситуацию с обгонами: «Ранее система DRS давала преимущество в скорости за счёт уменьшения аэродинамического сопротивления у преследующей машины. Теперь, при езде вплотную за соперником, уровень сопротивления и мощность остаются прежними, что делает обгоны крайне затруднительными.

На прошедших тестах наши гонщики отметили, что обгонять стало почти невозможно. Использование дополнительной энергии силовой установки, находясь в секунде позади соперника, сопряжено с риском — к концу прямой энергия может полностью исчерпаться».

Руководитель McLaren подчёркивает: «Вся Формула 1 должна задуматься над тем, как решить проблему обгонов, иначе мы рискуем потерять одну из ключевых составляющих гонок…»

Стелла настаивает, что сейчас на первом месте должны стоять не квалификационные результаты и не гоночный темп, а вопросы безопасности. «Существуют проблемы, которые превосходят по важности вопросы конкурентоспособности. Если их можно устранить с помощью корректировки регламента, не стоит медлить — ведь безопасность должна быть на первом месте», — резюмировал он.