Неустойчивая погода: Стелла говорит, что что-то не так.

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, поделился своими впечатлениями после первых тренировок в Монако, начав разговор с отметки о том, как ведет себя местная погода.

«Мы должны постоянно наблюдать за погодными условиями в течение всех дней. Похоже, что она несколько нестабильная, что может серьезно повлиять на ход уик-энда. В начале первой тренировки Ландо Норрис выехал на трассу на мягких шинах, чтобы протестировать баланс машины, а затем продолжил работу на средних покрышках», - отметил Стелла.

«Я сравнил результаты кругов с прошлым годом во время сессии, так как скорости казались довольно высокими. Это подтверждает улучшения, которых нам удалось достичь в 2024 году. Мы знаем, что MCL38 позволяет нам быть быстрее прошлогодней машины более чем на секунду», - добавил он.

«Наша цель в этом сезоне - не только достижение определенных результатов, а скорее интенсивность модернизации машины и масштаб усовершенствований. Если мы сможем развивать шасси с тем же темпом, что и в прошлом году, мы сможем стать серьезным конкурентом для Red Bull», - подытожил итальянец.

По итогам первой пятничной тренировки в Монако Оскар Пиастри продемонстрировал второе время, в то время как его напарник оказался на четвертом месте.