Стелла: «Надеемся, что японский уик-энд пройдёт нормально»

Команда McLaren столкнулась с непростым началом сезона Формулы 1. На пресс-конференции в Сузуке руководитель коллектива Андреа Стелла рассказал журналистам о причинах недавних неудач и оценил перспективы на ближайшие этапы.

В ходе общения с прессой Андреа Стелле напомнили о событиях прошедшего Гран При Китая, где команда испытала серьезные технические проблемы. Руководитель McLaren подтвердил: оба болида не смогли стартовать в гонке из-за сбоев в электрических системах силовых установок. По словам Стеллы, причиной стали поломки батарей, причем характер неисправностей оказался разным на каждом из автомобилей, что, по его словам, бывает крайне редко.

Стелла отметил, что расследование инцидента проводилось вместе со специалистами Mercedes, поставщика двигателей. В результате удалось выяснить причины сбоев. В частности, батарею на машине Оскара удалось восстановить, а вот на болиде Ландо пришлось заменить элемент на новый.

Отвечая на вопрос о том, не опасается ли команда повторения подобных проблем в Японии, Стелла выразил уверенность в действиях технических партнеров. "Мы полностью доверяем специалистам HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains), они приняли необходимые меры", – отметил глава команды. Тем не менее, он подчеркнул, что сбои в гибридных системах могут возникнуть и у других коллективов.

Стелла также выразил надежду, что предстоящий уик-энд в Японии пройдет для McLaren без эксцессов. Напомним, в Китае команда не смогла принять участие в гонке, а в Австралии Оскар выбыл еще по пути на стартовое поле. Пока у него нет ни одного завершенного круга в воскресных заездах, и в McLaren рассчитывают изменить эту тенденцию.

Особое внимание на пресс-конференции уделили влиянию сложного старта сезона на Оскара. Андреа Стелла подчеркнул, что с изменением технического регламента гонщикам приходится по-новому работать с электрической энергией, которая важна при разгоне. Каждый круг в уик-энде становится ценным с точки зрения обучения, однако Оскар оказался в сложной ситуации. При этом, по словам Стеллы, пилоты McLaren в этом году более активно обмениваются информацией, что помогает в развитии команды.

Глава коллектива также оценил потенциал болида MCL40. По его мнению, автомобиль обладает большим потенциалом, хотя на данный момент уступает Mercedes и Ferrari в скорости прохождения поворотов и сцеплении. Стелла признал, что команда еще не полностью раскрыла возможности силовой установки, однако сотрудничество с HPP в этом направлении продолжается.

В ближайших гонках, как сообщил руководитель команды, McLaren планирует активно внедрять технические новинки, направленные на улучшение аэродинамики. Стелла уверен, что эти обновления позволят команде двигаться вперед и бороться за подиумы в текущем сезоне.

Отвечая на вопрос о сроках выхода на уровень соперников, Андреа Стелла отметил, что тренировки в Сузуке прошли в соответствии с ожиданиями команды. Он выразил уверенность, что по мере работы с силовыми установками и шасси отставание от Mercedes и Ferrari будет сокращаться. Однако, по его словам, для полного раскрытия потенциала MCL40 нужно еще поработать над улучшением работы болида, особенно на первом секторе трассы.