Наши неудачи в попытках принять меры, слова Стеллы.

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, поделился своими впечатлениями от Гран При Эмилии-Романьи. Он признал, что Макс Ферстаппен показал более высокую скорость, чем гонщики McLaren, однако результаты гонки устроили всю команду.

«Гонка была насыщенной событиями, мы столкнулись с множеством эпизодов, влияющих на борьбу на трассе, однако лидер практически не менялся. Макс Ферстаппен вышел вперед еще на первом повороте, и стоит отметить, что сегодня он показал очень высокую скорость», - отметил Андреа Стелла.

«Мы пытались применить различные тактики, включая стратегию прессинга, но, к сожалению, это не сработало. В отличие от этого, в прошлый раз в Саудовской Аравии мы смогли одержать победу благодаря удачному маневру на старте - можно сказать, что на этот раз у нас было не так удачно», - добавил он.

«Однако мы довольны результатом - оба гонщика McLaren поднялись на подиум, заработав ценные очки для командного зачета, что является важным и для нас лично», - подытожил руководитель команды.

«В конце гонки мы, конечно же, обсуждали возможность использования командной тактики. Мы хотели, чтобы Оскар воспользовался своей возможностью после перезапуска гонки в полной мере. Мы анализировали ситуацию следующим образом: если Ландо сумеет догнать Макса, то обогнать своего партнера он сможет легко, учитывая, что у Пиастре была сильно изношенная резина», - пояснил он.

«Если разница в скорости была бы значительной, все сложилось бы естественным образом. Мы довольны тем, как все развивалось. Ни у одного из гонщиков нет претензий к другому, все вели себя корректно, именно так нужно бороться на трассе», - заключил Андреа Стелла.