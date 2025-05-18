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Наши неудачи в попытках принять меры, слова Стеллы.

McLaren довольны результатами Гран При Эмилии-Романьи. Руководитель команды признал превосходство Макса Ферстаппена, но отметил успехи своих гонщиков. ©
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.05.2025, 19:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, поделился своими впечатлениями от Гран При Эмилии-Романьи. Он признал, что Макс Ферстаппен показал более высокую скорость, чем гонщики McLaren, однако результаты гонки устроили всю команду.

«Гонка была насыщенной событиями, мы столкнулись с множеством эпизодов, влияющих на борьбу на трассе, однако лидер практически не менялся. Макс Ферстаппен вышел вперед еще на первом повороте, и стоит отметить, что сегодня он показал очень высокую скорость», - отметил Андреа Стелла.

«Мы пытались применить различные тактики, включая стратегию прессинга, но, к сожалению, это не сработало. В отличие от этого, в прошлый раз в Саудовской Аравии мы смогли одержать победу благодаря удачному маневру на старте - можно сказать, что на этот раз у нас было не так удачно», - добавил он.

«Однако мы довольны результатом - оба гонщика McLaren поднялись на подиум, заработав ценные очки для командного зачета, что является важным и для нас лично», - подытожил руководитель команды.

«В конце гонки мы, конечно же, обсуждали возможность использования командной тактики. Мы хотели, чтобы Оскар воспользовался своей возможностью после перезапуска гонки в полной мере. Мы анализировали ситуацию следующим образом: если Ландо сумеет догнать Макса, то обогнать своего партнера он сможет легко, учитывая, что у Пиастре была сильно изношенная резина», - пояснил он.

«Если разница в скорости была бы значительной, все сложилось бы естественным образом. Мы довольны тем, как все развивалось. Ни у одного из гонщиков нет претензий к другому, все вели себя корректно, именно так нужно бороться на трассе», - заключил Андреа Стелла.

Источник

Андреа Стелла (54)McLaren (271)

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