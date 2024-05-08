Стелла: Нам нельзя сражаться с Red Bull на каждой трассе.

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла не считает, что они смогут во всех гонках на равных бороться с Red Bull в этом сезоне...

Андреа Стелла отмечает значительный прогресс в улучшении машины McLaren. Он подчеркивает, что данные цифры и заметное улучшение времени круга говорят сами за себя. Однако успех McLaren в Майами он связывает не только с улучшениями своей команды, но и с трудностями, с которыми столкнулась Red Bull на данной гонке.

Стелла высказывает мнение, что возможность дальнейшей успешной борьбы с Red Bull на всех трассах потребует дополнительных улучшений. Он отмечает необходимость подготовить ещё один комплект обновлений, сопоставимый по эффективности с тем, который был представлен на Гран При Майами.