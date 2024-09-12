Избежать повторения прошлых ошибок важно, - говорит Стелла.

Команда McLaren находится на вершине формы в текущем этапе сезона, опережая своих соперников. Ландо Норрис признается потенциальным претендентом на титул, что делает McLaren близким к обгону Red Bull Racing в зачёте конструкторов.

Руководство McLaren высказало намерение сосредоточиться на Норрисе, при этом ставя перед собой приоритет сохранения честной игры и спортивных принципов.

«Мы поддерживаем Ландо, но несем ответственность перед командой, наши принципы всегда будут важнее», - отметил Андреа Стелла в интервью BBC Sport.

Он добавил, что приоритет состоит в уважительном отношении к обоим гонщикам и предотвращении ситуаций, которые могут повредить интересам команды, подобных тому, что произошло в Монце.

McLaren сформулировали три основные задачи: избежать ущерба интересам команды на трассе, разработать стратегию для борьбы в обоих чемпионатах и действовать не нарушая принципов.

Норрис и второй гонщик McLaren, Оскар, выразили готовность к сотрудничеству и понимание важности командного духа в предстоящих гонках.

Стелла уточнил, что поддержка Норриса будет предоставляться по мере необходимости и с учётом обстоятельств, обещая не вмешиваться во взаимоотношения гонщиков.

Для McLaren важно сохранить баланс между поддержкой Норриса и уважением интересов команды, не нарушая спортивную справедливость, - пояснил руководитель команды.

Норрис, соперник Ферстаппена, отстаёт на 62 очка в индивидуальном зачёте, но в то же время McLaren лишь на 8 очков уступает Red Bull Racing в зачёте конструкторов.