Мнение о том, что MCL38 быстрее всех, является ошибочным, - утверждает Стелла.

По итогам отборочных заездов на трассе в Монце гонщики команды McLaren выиграли право занять первую строку стартового решета. Тем не менее, победа на домашнем этапе Гран При Италии оказалась в руках Шарля Леклера из Ferrari. По мнению руководителя McLaren Андреа Стеллы, новость о повышении скорости у команды Ferrari оценивается по-разному.

«Мы должны более эффективно использовать потенциал нашего болида, – цитирует официальный сайт чемпионата слова Стеллы. – Если говорить о гоночной скорости, то возможно, существует недооценка того факта, что наш автомобиль значительно опережает остальных по скорости.

Но я думаю, что на трассе в Монце Леклер мог проявить такую же скорость, что и гонщики McLaren, и на первом отрезке он не уступал Оскару Пиастри. Даже на втором отрезке, когда он следовал за двумя нашими гонщиками, он мог держаться за ними практически вплотную».

«Я считаю, что на итальянской трассе у Ferrari не было недостатков по скорости по сравнению с McLaren, по меньшей мере, у Леклера, и для нас это дурная весть. Нам пришлось бороться с оппонентами, так как не могли просто спокойно доехать до финиша, и они справились со своей задачей достаточно успешно».

«Тем не менее, это хорошая новость для нас, поскольку чем больше команд смогут отнимать очки у Red Bull, тем лучше для нас. Но важно, чтобы мы в полной мере раскрывали потенциал нашего болида, даже если Ferrari станет реальным конкурентом за победы».

После шестнадцати гонок текущего сезона отставание McLaren от команды Red Bull Racing в Кубке конструкторов сократилось до 8 пунктов, которые вполне возможно отыграть уже на Гран При Азербайджана – разумеется, при условии, что итоговое положение команд в чемпионате останется примерно таким же, как на Гран При Италии.