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Вера в себя — ключ к успешному началу, говорит Стелла

Ландо Норрис неоднократно испытывал трудности с началом гонок, но на Гран При Сингапура он продемонстрировал отличный старт. Глава команды McLaren Андреа Стелла уверен, что проблема скоро будет устранена.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.09.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис неоднократно испытывал трудности с началом гонок, но на Гран При Сингапура он продемонстрировал отличный старт. Глава команды McLaren Андреа Стелла уверен, что проблема скоро будет устранена.

«Мы с Ландо тщательно проанализировали каждый его старт и первый круг в этом сезоне, чтобы понять, как мы можем помочь ему, - отметил Андреа Стелла. - Например, в Зандфорте у обеих наших машин не удалось разогреть шины до оптимальной температуры из-за ошибки команды, что помешало Ландо сделать хороший старт, хотя у него были все шансы на успех».

«Ключевым моментом здесь является уверенность. Она приходит с опытом регулярных стартов с первой позиции и с возможностью понять, как лучше защищать свою позицию», - подытожил глава команды McLaren.

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