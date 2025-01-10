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Автодилеры в Москве и Подмосковье: почему ставка сделана на провал?

Кризис в автосфере: китайские дилеры в Москве грозит банкротство в 2025 году. Ключевые причины и прогнозы специалистов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.01.2025, 13:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Как сообщил замгендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, многие китайские автопроизводители допустили ошибку, разрастаясь слишком активно в Москве и Московской области. По его мнению, в первой половине 2025 года ряд небольших дилеров из их числа могут столкнуться с финансовыми затруднениями.

Прогнозируя снижение продаж автомобилей в 2025 году, Ренат Тюктеев указал, что это связано, в том числе, с высокой ключевой ставкой, от которой отказываются потенциальные покупатели из-за сокращения объема кредитов.

По мнению эксперта журнала «За рулем» Сергея Зиновьева, российский автомобильный рынок в 2025 году может сократиться на 10-15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 1,4-1,5 млн проданных машин.

«Уровень проникновения кредитных сделок по ряду ключевых брендов достиг 90%, однако зимой рост этого показателя сдерживают высокие банковские проценты и сложности с одобрением кредитов. Не стоит забывать и об избыточных дилерских сетях китайских производителей в Московском регионе - эта ситуация может ускорить банкротство многих дилеров уже в ближайшие месяцы», - пояснил Ренат Тюктеев.

Ранее в издании «Автоновости дня» было отмечено, что ликвидация ряда дилерских пунктов в 2025 году может стать неизбежным развитием событий. Специалисты в области автобизнеса следят за ситуацией и делают соответствующие аналитические выводы.

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