Автодилеры в Москве и Подмосковье: почему ставка сделана на провал?

Как сообщил замгендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, многие китайские автопроизводители допустили ошибку, разрастаясь слишком активно в Москве и Московской области. По его мнению, в первой половине 2025 года ряд небольших дилеров из их числа могут столкнуться с финансовыми затруднениями.

Прогнозируя снижение продаж автомобилей в 2025 году, Ренат Тюктеев указал, что это связано, в том числе, с высокой ключевой ставкой, от которой отказываются потенциальные покупатели из-за сокращения объема кредитов.

По мнению эксперта журнала «За рулем» Сергея Зиновьева, российский автомобильный рынок в 2025 году может сократиться на 10-15% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 1,4-1,5 млн проданных машин.

«Уровень проникновения кредитных сделок по ряду ключевых брендов достиг 90%, однако зимой рост этого показателя сдерживают высокие банковские проценты и сложности с одобрением кредитов. Не стоит забывать и об избыточных дилерских сетях китайских производителей в Московском регионе - эта ситуация может ускорить банкротство многих дилеров уже в ближайшие месяцы», - пояснил Ренат Тюктеев.

Ранее в издании «Автоновости дня» было отмечено, что ликвидация ряда дилерских пунктов в 2025 году может стать неизбежным развитием событий. Специалисты в области автобизнеса следят за ситуацией и делают соответствующие аналитические выводы.