Итоги сезона 2024 года в цифрах

Сезон 2024 года в мире автоспорта подошел к концу, принеся с собой множество интересных моментов и достижений. За 281 день, с 2 марта по 8 декабря, прошли 24 этапа – рекордное количество за всю историю чемпионата. Гонщики преодолели общую дистанцию в 7 314 километров, выполнив 1 386 кругов.

В прошлом сезоне на старт выходило 24 гонщика. Некоторые из них стали причиной изменений в составах команд. Например, Оливер Берман сменил несколько машин, выступая за Ferrari и Haas. Франко Колапинто заменил Логана Сарджента в Williams, а Лиам Лоусон заменил Даниэля Риккардо в Red Bull Racing.

К сожалению, не все гонщики смогли заработать очки в этом сезоне. Валттери Боттас, Логан Сарджент и Джек Дуэн оказались без очков после всех гонок.

За сезон гонщики в различные дни принимали участие в пятничных тренировках. Некоторые из них отметились хорошими результатами. Андреа Кими Антонелли, Люк Браунинг, Фелипе Другович и другие показали свои навыки во время тренировок.

В целом, гонщики проехали 26 574 кругов или 134 946 километров на всех этапах сезона. Рекордсменом по пройденной дистанции стал Шарль Леклер из команды Ferrari, который проехал 16 507 километров.

Кроме пройденной дистанции, важным показателем является количество подиумов и побед. Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира, равняясь по этому показателю с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем.

Команда McLaren впервые за 26 лет стала победителем Кубка конструкторов. Это уже девятый титул для этой команды. В истории по числу заработанных очков за карьеру Макс Ферстаппен подобрался к Себастьяну Феттелю, занимая третье место в рейтинге.

Также стоит отметить достижения отдельных гонщиков. Ландо Норрис преодолел рубеж 1000 очков за карьеру, занимая 16-е место в рейтинге. И Кевин Магнуссен преодолел рубеж 50000 километров в гонках за карьеру, занимая 21-е место в общем рейтинге.

Все эти рекорды и достижения делают сезон 2024 года историческим для мира автоспорта. С нетерпением ждем новых вызовов и достижений в следующем сезоне.