Выходит на свет новейший Apple CarPlay Ultra, представленный в Aston Martin DBX.

Автомобильный бренд Aston Martin станет первым производителем, который внедрит новую и более обширную систему Apple CarPlay Ultra, которая начнет поставляться в новых заказах DBX в США и Канаде уже сегодня. В отличие от системы CarPlay, которой уже пользуются миллионы владельцев автомобилей, CarPlay Ultra идет дальше, интегрируясь не только в информационный экран, но и в цифровую приборную панель водителя.

Эта система будет доступна для загрузки и установки на большинство других моделей Aston Martin, включая Vantage, Vanquish и DB12, в ближайшие несколько месяцев, а другие производители также последуют этому примеру в течение следующего года.

Основные изменения в CarPlay Ultra заключаются в том, что она сможет занимать дисплей водителя, а также стандартный информационный экран. Это позволит использовать графику Apple для отображения важной информации, такой как скорость, поездочная информация и дисплеи активной безопасности.

Как элемент, который обычно говорит о индивидуальности автомобиля, Aston Martin тесно сотрудничал с Apple, чтобы гарантировать, что экраны CarPlay Ultra остаются согласованными с его уникальной философией дизайна и остаются узнаваемо 'Aston Martin'.

Фото: autoexpress

Таким образом, хотя эти цифровые интерфейсы будут настраиваемыми, с различными цветами и макетами, существует специальный режим Aston Martin, который включает уникальные элементы, такие как небольшое знамя 'Made In England' на круглых логотипах, а также несколько комбинаций цвета и шрифта, недоступных иначе. Помимо этого, будут доступны другие макеты и варианты обоев, а также возможность полной интеграции приложений CarPlay прямо в приборную панель, таких как Apple Maps, приложение Music или Spotify.

Второе большое изменение - это набор обновлений интерфейса сенсорного экрана, где Apple внедряет новые функции, такие как базовое управление климатом, которое будет меняться в зависимости от типа автомобиля и его конечной функциональности. Этот новый уровень интеграции означает, что водителям больше не придется переключаться между CarPlay и встроенным пользовательским интерфейсом автомобиля для простой смены температуры или скорости вентилятора, если нет физических элементов управления.

Aston Martin станет только первым производителем, внедряющим новую систему, другие бренды, такие как Porsche, JLR, Ford, Mercedes, Polestar, Renault и Volvo, также работают с Apple, чтобы предложить эту расширенную функциональность для своих моделей.

Apple CarPlay вызывал споры на протяжении многих лет, но был полностью принят значительной частью пользователей iPhone. Система CarPlay Ultra требует iPhone 12 с iOS 18.54 или более поздней версией, но пока будет запущена только в США и Канаде. Глобальные рынки будут запущены в течение следующих 12 месяцев, а другие сотрудничающие производители представят свои собственные совместные системы в тот же период времени.