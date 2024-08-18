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Старушка Lancia Delta Integrale и полный круг по Нюрбургрингу: непростая задача.

Немецкий журнал Sport Auto обычно тестирует новейшие и лучшие автомобили на "Северной петле" Нюрбургринга, поэтому интересно видеть, как журнал проверяет классические модели на прочность.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.08.2024, 17:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Немецкий журнал Sport Auto обычно тестирует новейшие и лучшие автомобили на "Северной петле" Нюрбургринга, поэтому интересно видеть, как журнал проверяет классические модели на прочность. Так, Lancia Delta Integrale Evo 2, последняя версия легендарного горячего хэтчбека, который когда-то доминировал в чемпионате мира по ралли. Хоть сейчас эта модель не является самой быстрой, но это не снижает ее привлекательности.

Пилот Кристиан Гебхардт прошел трассу за 9 минут 12,58 секунды. Evo 2 считается самым редким и дорогим из всех модификаций автомобилей Delta Integrale, поэтому нет смысла рисковать этим экземпляром. Тем не менее, видеть, как эту классику испытывают в деле, приносит определенное удовольствие.

Evo 2 можно смело назвать последним шедевром автомобилей Lancia. Представленный в далеком 1993 году, этот автомобиль обладал 212 лошадиными силами, выдаваемыми его 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем. Эта модель также ознаменовала завершение эры оригинальной Delta, которая была заменена после 25 лет производства. После 1993 года Lancia покинула мир ралли и, к сожалению, потеряла часть своего характера. Конечно, можно утверждать, что Evo 2 был последним великим автомобилем от Lancia.

Недавно на сайте нашего издания появилась статья о том, что компания Stellantis собирается выпустить обновленную версию Lancia Ypsilon 2024 года. Легендарный итальянский бренд, представив новый Lancia Ypsilon 2024, отмечает начало новой эры, делая ставку на электромобили.

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