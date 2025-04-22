Renault анонсировал выпуск спорткара 5 Turbo 3E мощностью 533 л.с.: настанет эра Турбо!

Электрический автокар с мощностью впечатляющих 533 лошадиных сил разгоняется до сотни километров в час за всего 3,5 секунды и способен развить максимальную скорость в 270 км/ч. Этот автомобильный гигант был выпущен в ограниченном количестве - всего 1980 экземпляров, в честь года создания оригинального прототипа.

Модель 5 Turbo 3E, основанная на Alpine, оборудована батареей емкостью 70 кВт/ч, достаточной для 20-минутной полной работы на автотрассе. Одной из отличительных особенностей этой модели являются электрические моторы, встроенные в колеса и действующие на электронном векторе тяги. Вес автомобиля составляет 1450 кг.

Фото: Carsweek.ru

Дизайнеры уделили особое внимание интерьеру, воссоздавая атмосферу времен VHS - клетчатая обивка салона, 6-точечные ремни, небольшой экран с пиксельными цифровыми изображениями. Все в этом автомобиле говорит о драйве, скорости и мощи, а не о мультимедийных системах.

Начиная с 2027 года начнутся поставки этой модели, а начальная цена ожидается на уровне £135 000. По заявлению представителей Renault, 5 Turbo 3E заложит начало новой эпохе спортивных автомобилей под брендом Turbo EV.

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Фото: Renault