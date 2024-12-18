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Началось производство седана Jetta VA7. Россия готовится к его появлению.

В Китае начали выпуск нового седана Jetta VA7, который во многом напоминает Volkswagen Sagitar. Главные отличия кроются в дизайне и опциях, доступных для автомобилей.
РедакцияР
Редакция
18.12.2024, 14:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае начали выпуск нового седана Jetta VA7, который во многом напоминает Volkswagen Sagitar. Главные отличия кроются в дизайне и опциях, доступных для автомобилей.

На текущий момент в китайских автосалонах предлагается заказать Jetta VA7 в версии максимальной комплектации. Именно эту модель с ценой в 16,3 тыс. долларов можно увидеть на первых реальных фотографиях. Среди опций стоит выделить виртуальную приборку, большой мультимедийный дисплей, панорамную крышу с люком, подогреваемые кресла, мультифункциональный руль, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Длина седана составляет 4,77 метра, колесная база - 2,73 метра. Под капотом установлен 150-сильный 1,4-литровый турбомотор, работающий в паре с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач. Расход топлива составляет 5,87 литра на каждые 100 километров пробега.

Автомобили марки Jetta уже официально продаются на российском рынке, что открывает двери для появления нового Jetta VA7 у нас.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что эксперт высказал ряд полезных рекомендаций по выбору б/у седана Volkswagen Jetta VI.

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