Начало продаж LADA Aura запланировано на декабрь

Как сообщает информационное агентство "Прайм", начиная с начала декабря, в продаже появится новый бизнес-седан LADA Aura. Эту информацию подтвердил глава автопроизводителя АВТОВАЗ Максим Соколов.

По словам президента компании, вероятно, вначале автомобиль будет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а затем поступит в продажу в другие российские города. Максим Соколов отметил, что первые партии уже были проданы корпоративным клиентам, а поставки находятся в стадии подготовки.

Ранее агентство "АВТОСТАТ" сообщило о старте производства LADA Aura на заводе АВТОВАЗ еще в начале октября. Этот седан, имеющий размеры автомобилей класса C и вместительность машин класса D, ориентирован на комфорт и статус пассажиров.

Автомобиль LADA Aura оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, работающим в паре с автоматической трансмиссией. Поэтому основными покупателями новинки планируется корпоративные автопарки, такси премиум-класса и автопарки государственных органов. Некоторые автомобили из предварительной партии уже используются Минфином РФ, отдельными сенаторами и губернаторами, а также в правительстве Самарской области.