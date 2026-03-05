Старт гонки перенесён на более позднее время

Организаторы Гран При Австралии приняли решение ввести дополнительную задержку на старте гонки, чтобы минимизировать риск аварий и инцидентов, связанных с запуском турбин. Такая мера уже была опробована во время тестовых заездов в Бахрейне при отработке стартовой процедуры.

Согласно официальному сообщению директора гонки, после того как все участники Формулы 1, стартующие с основной решетки, завершат формировочный круг или круги и вновь займут свои места, на стартовой решетке включатся световые панели. Они будут мигать синим цветом на протяжении 5 секунд.

Параллельно на информационной панели появится сообщение “Pre-Start”. После этого стартовая процедура продолжится в соответствии с последовательностью сигналов, предусмотренной статьей B5.7.2 регламента, в которой детально описан порядок начала гонки.