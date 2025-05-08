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Сделка между Стармером и Трампом на спасение автомобильной промышленности Великобритании имеет подвох…

Соглашение между Великобританией и США: снижение тарифов на автомобили, но с ограничением по экспорту. Джонсон и Байден договорились, но есть подвох – рост британских автопроизводителей ограничен.
РедакцияР
Редакция
08.05.2025, 19:01·2 мин
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Фото: autoexpress

Было заключено торговое соглашение между Великобританией и США, снижающее тарифы на экспорт автомобилей, произведенных в Великобритании, в Америку, но есть подвох – есть ограничение на количество экспортируемых автомобилей до того, как начнет действовать исходный тариф, сдерживая рост автопроизводителей Великобритании.

В феврале президент Дональд Трамп объявил о введении решительных 25-процентных пошлин на импортируемые в США автомобили иностранного производства. Это вызвало потрясения во всей автомобильной отрасли Великобритании, поскольку Америка является одним из крупнейших рынков сбыта, и как Jaguar-Land Rover (JLR), так и Aston Martin приостановили экспорт в США в ответ.

Теперь между двумя странами достигнуто соглашение о снижении тарифов до 10 процентов на первые 100 000 экспортируемых из Великобритании в США автомобилей ежегодно. Все, что превышает это число, вероятно, будет облагаться 25-процентной пошлиной, изначально введенной президентом.

Тем не менее Трамп описал сделку как часть "невероятного дня для Америки", добавив, что это "так хорошо для обеих стран".

Стойте за тем, что 10-процентная пошлина все еще значительно выше пошлин, действовавших во время предыдущей администрации Байдена. Когда их спросили об этом во время выступления на заводе JLR в Западном Мидленде, Кеир Стармер сказал журналистам: "Вопрос, который мы должны задавать, - 'лучше ли нам, чем вчера?'"

Более того, ограничение в 100 000 автомобилей ограничивает рост в некоторой степени. В прошлом году Великобритания экспортировала почти 100 000 автомобилей в США, что означает, что компании не смогут увеличить продажи без более крупных пошлин.

В заявлении генеральный директор Общества производителей автомобилей и грузовиков Великобритании Майк Хоус заявил, что сделка предоставляет "очень нужное облегчение". Хоус также отметил, что №10 "признал важность автомобильной промышленности для экспорта и экономики Великобритании и неустанно работал с американскими коллегами, чтобы достичь соглашения".

"Мы надеемся, что [это] приведет к более широкому и глубокому сотрудничеству, которое еще более снизит барьеры в торговле, прокладывая путь к экономическому росту для обеих наций", - заключил он.

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