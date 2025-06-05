Автомобили бренда Geely выбирают за качество и надежность

Китайская Geely является одним из лидеров российского авторынка, и это подтверждается не только многочисленными наградами и экспертными оценками, но и мнением автовладельцев. По итогам онлайн-опросов, проведенных агентством «Автостат» среди владельцев Geely, 94% респондентов заявили, что их ожидания полностью оправдались.

Согласно результатам опросов, аудитория бренда Geely на 61% состоит из мужчин, а средний возраст владельца — 44 года. Это означает, что среди покупателей много опытных водителей, предпочитающих взвешенный подход к выбору автомобиля и предъявляющих к нему высокие требования, отмечают в пресс-службе Geely.

Среди причин выбора в пользу Geely многие респонденты отметили надежность — такой ответ стал самым популярным, набрав 12,7% голосов. Владельцы также отметили стильный, привлекательный дизайн (11,4%) и высокое качество (8,1%).

Некоторые покупатели руководствовались исключительно эмоциональными критериями: 6,8% респондентов признались, что модель Geely просто понравилась — это стало решающим фактором в ее пользу. Важно отметить, что 6,4% опрошенных полагались не только на собственное мнение, но и на положительные отзывы других автовладельцев.

Вне зависимости от подхода к выбору автомобиля Geely показал лучший результат среди всех представленных в России автомобильных брендов по индексу повторной покупки. Прошлогодний опрос показал, что 95% владельцев моделей Geely готовы приобрести автомобиль марки снова.

Напомним, российская линейка Geely сейчас представлена восемью моделями: флагманским кроссовером Monjaro, молодежным кроссовером Coolray, городским кроссовером Geely Cityray, семиместным кроссовером Okavango, семейным пятиместным кроссовером Atlas, седанами Emgrand и Preface, а также новым электрическим кроссовером EX5.