Сколько в России на складах осталось китайских автомобилей, стало известно

По последним данным, на начало текущего года на складах в Российской Федерации находилось 200 тысяч автомобилей. За 8 месяцев в страну импортировали 700 тысяч машин. На производственных площадках Haval и Автотор было выпущено 100 тысяч автомобилей. Однако удалось продать лишь около 600 тысяч единиц.

В сентябре объем ввоза автомобилей превысил объем продаж. Эта тенденция объясняется подготовкой к увеличению утилизационного сбора с 1 октября. В настоящее время запасы на складах оцениваются примерно в 400 тысяч автомобилей. По мнению Мосеева, этого будет достаточно на пять месяцев продаж моделей с китайскими брендами.

Интересно, что Россия входит в десятку стран с наибольшим объемом импорта автомобилей из Китая. Более того, наша страна не просто присутствует в этом списке, а занимает первое место.

С начала этого года в Российскую Федерацию было ввезено более 705,5 тысяч автомобилей на общую сумму $1,6 миллиарда. Например, в Мексику было экспортировано 322,5 тысяч автомобилей из Китая.

Ранее стало известно, что при покупке новых автомобилей в России возможно сэкономить до 300 тысяч рублей.