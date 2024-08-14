Сколько тратят на свой седан владельцы нового Changan Alsvin

Аналитики «Автостата» оценили расходы российского владельца седана Changan Alsvin на техобслуживание автомобиля в течение 12 месяцев. Этот автомобиль из Китая оснащен 1,5-литровым 98-сильным двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатым «роботом». Самый доступный вариант этой модели стоит 1,75 миллиона.

За период в 5 лет владелец Changan Alsvin заплатит почти 751,5 тысячи рублей за обслуживание седана. Эти расчеты верны при условии, что автомобиль проедет 100 тысяч километров за данный промежуток времени. Важно отметить, что данные расходы рассчитаны для региона - Москвы и Московской области, а также для водителя в возрасте 35 лет с 10-летним стажем.

Если исходить из указанных параметров, годовое обслуживание китайского седана превысит 150 тысяч рублей, что означает ежемесячные затраты в размере 12,5 тысячи рублей. Стоимость проезда одного километра составляет 7,5 рубля.

Фото: Carsweek.ru

Почти половина (45%) всех расходов приходится на топливо - 336,9 тысячи рублей. На втором месте по размеру трат (30%) идут расходы на страховку (146,5 тысяч рублей за КАСКО и 67,5 тысяч рублей за ОСАГО). Расходы на техобслуживание (приблизительно 20%) составят 165,7 тысячи рублей.

Оставшиеся 5% расходов будут направлены на покупку комплекта зимней резины (29 тысяч рублей) и оплату транспортного налога (5,9 тысяч рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о старте продаж нового кроссовера Changan CS75 Plus на российском рынке в октябре 2024 года.