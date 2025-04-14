Прогноз: россияне купят столько машин в 2025 году.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» прогнозируют, что объем российского авторынка в 2025 году не превысит 1,5 млн автомобилей даже при самом благоприятном сценарии. По данным специалистов, продажи составят 1,49 млн машин, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

Существуют несколько вариантов прогнозов. Самый оптимистичный предполагает реализацию 1,49 млн автомобилей, самый пессимистичный - лишь 1,25 млн новых машин в 2025 году.

Специалисты выделили несколько факторов, оказывающих негативное влияние на рынок. Среди них: высокие цены на автомобили, рост утильсбора, высокие ставки по автокредитам, падение доступности кредитов, инфляция, снижение покупательской способности, изменение потребительского поведения и отсутствие некоторых иностранных брендов на рынке.

С другой стороны, специалисты отмечают положительные аспекты. Высокий потенциал спроса за счет доходов определенных групп населения, активность автокомпаний в стимулировании спроса, государственные программы льготного кредитования и лизинга, а также желание россиян обновить свои автомобили.

Тем не менее, в марте 2025 года российский автомобильный рынок показал один из наихудших результатов за последние 10 лет. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи сократились на 45% по сравнению с прошлым годом, что является третьим худшим результатом за последние десять лет.

Иван Бахарев