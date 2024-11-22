Почему Lada Niva не будет выпускаться с автоматической коробкой передач — рассказали эксперты.

На форуме-выставке «Транспорт России» Максим Соколов развеял слухи о том, что «Нивы» в будущем могут получить АКПП.

На вопрос журналистов президент «АвтоВАЗа» ответил лаконично и однозначно: «Таких планов нет». Соколов пояснил, что технически такой шаг реально реализовать, только вот у компании есть опасения, что покупатели не примут такой апгрейд.

Автовазовцы сейчас активно заняты обновлением «Нивы». На этой неделе были запатентованы фары для Lada Niva Travel. Такая оптика похожа на фары, которые «АвтоВаз» использовал на электрической версии внедорожника этим летом.

Что касается Lada e-Niva, то решение о серийном выпуске электрокара еще не принято.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что что россияне чаще оставляют в залог автомобили марки LADA.