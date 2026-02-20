Названа дата выхода «основной» версии Toyota Land Cruiser FJ: дизель 2,8 с «мягким гибридом» ожидается в 2029 году

В 2029 году на рынке появится дизельная версия рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, представленная японским автопроизводителем в октябре прошлого года. Об этом сообщают китайские источники.

Ожидается, что новая модификация будет оснащена известным 2,8-литровым дизельным двигателем, который ранее устанавливался на популярные модели Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner, а также на другие автомобили бренда, созданные на платформе IMV. Мощность силового агрегата составляет 204 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 500 Нм.

Дизельный Land Cruiser FJ получит 48-вольтовую систему мягкого гибрида и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод у новинки будет подключаемым полным. По прогнозам, дизельная версия станет более экономичной альтернативой бензиновому варианту, при этом сохранив свои внедорожные качества, которые особенно ценятся поклонниками экстремального бездорожья.

Напоминаем, что версия Toyota Land Cruiser FJ с 2,7-литровым бензиновым мотором на 163 л. с. и подключаемым полным приводом выйдет на рынок Японии в середине 2026 года. Эта модель отличилась рамной конструкцией с укороченной колесной базой, а её дизайн выполнен в стиле ретро с отсылкой к предыдущим поколениям внедорожников Land Cruiser.

Кроме того, компания Toyota недавно представила полноприводный электрический кроссовер Toyota bZ Woodland 2026 года, который называют электрическим аналогом популярного Toyota RAV4.

Автор: Алина Олешко