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АВТОВАЗ объявил о начале производства электрокаров e-Largus

В Ижевске в конце сентября стартует производство электрического Lada e-Largus. Автомобиль рассчитан на пять человек и может проехать до 400 километров после полной зарядки.
А
Антон Звонкий
23.09.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Ижевске в конце сентября стартует производство электрического Lada e-Largus. Автомобиль рассчитан на пять человек и может проехать до 400 километров после полной зарядки. Разработчики обещают, что электрокар будет полностью приспособлен к российскому климату.

На первом этапе сборки более половины комплектующих будут отечественного производства, что свидетельствует о постепенном увеличении доли локализации автомобилей. Это касается как текущей линейки моделей, так и долгожданных инноваций.

Электрический "Ларгус" появится на рынке в версиях для пассажирских перевозок и коммерческих целей. Покупателям будет предложено выбрать тип аккумулятора и грузоподъемность в соответствии с их потребностями.

Автомобиль разгоняется до сотни километров в час за менее чем 10 секунд и достигает максимальной скорости в 145 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на официальном сайте Lada была обнаружена скрытая страница с информацией о новом доступном автомобиле Lada Iskra.

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