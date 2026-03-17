Названы модели, ушедшие с российского авторынка

Несколько популярных моделей автомобилей прекратили официальные поставки на российский рынок. Об этом стало известно из сообщения экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на данные мониторинга сайта «Цена Авто» за период с 1 по 15 марта 2026 года.

По предоставленной информации, бренд FAW остановил отгрузку на российский рынок кроссовера Bestune T55. Эта модель была представлена российским покупателям в апреле 2023 года. Автомобиль с передним приводом оснащался турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 124 л.с., который работал в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Кроме того, российские дилеры перестали принимать новые партии двух моделей компании Chery — кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max. Tiggo 4 поступил в продажу в августе 2019 года, а Tiggo 7 Pro Max стал доступен покупателям с января 2023 года.

Также стали недоступны для заказа две модели от Jetour — X50 и X70. Кроссовер X50 был выведен на отечественный рынок в ноябре 2024 года, тогда как модель X70 появилась у российских дилеров месяцем позднее — в декабре.