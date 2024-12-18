Размеры бонусов сотрудников Ferrari стали известны

По результатам сезона в мире Формулы 1 порадует команды дополнительными премиями, зависящими от их места в общем зачёте.

Известный специалист по автоспорту из Red Bull, Хельмут Марко, утверждает, что сотрудники штаб-квартиры в Милтон-Кинсе получат менее щедрые бонусы после завершения 2024 года, по сравнению с предыдущим сезоном, когда команда завоевала Кубок конструкторов. Точные цифры бонусов Марко не раскрывает, однако журналистам удалось узнать о размерах поощрений у сотрудников Ferrari.

Итальянское издание Autoracer сообщает, что за второе место команды в общем зачёте конструкторов каждый работник получит около 14 500 евро. Эта сумма примерно соответствует тому, что Ferrari выплачивала своим сотрудникам в предыдущие годы.