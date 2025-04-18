Продажи электрического автомобиля «Ларгус» в I квартале: что показали цифры?

В сентябре 2024 года на мощностях в Ижевске запустили сборку Lada e-Largus. Только вот официальные продажи для этой новинки так и не стартовали. До дилеров «Ларгус» с электромотором в итоге не добрался. Автовазовцы решили собирать такие машины под заказ.

В 2024-м не был продан ни один экземпляр e-Largus. По итогам первого квартала нынешнего года в России зарегистрировали всего один электрокар.

Батарейный «Ларгус» не вызвал у покупателей особого интереса из-за высокого ценника – 3 915 000 рублей, говорят автоэксперты. В такую сумму оценили фургон. Прайс на пассажирский универсал все еще не был озвучен. При покупке в кредит по госпрограмме можно сэкономить 925 000 рублей.

Ранее стало известно, что россияне не спешат оформлять предзаказ на новую Lada Iskra – такую возможность дают столичные дилеры.