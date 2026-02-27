Главная Новости Раскрыты детали нового электрокроссовера UMO 5
Новый электрический кроссовер UMO 5 от Яндекс Электро начал производство на заводе Москвич, запас хода до 430 км, старт продаж в апреле 2024.
Редакция
27.02.2026, 17:41·2 мин
Фото: Autostat.ru

На автозаводе «Москвич» в феврале началось серийное производство нового электрического кроссовера UMO 5. О ключевых особенностях этой модели подробно рассказал директор по развитию бизнеса Яндекс Электро Даниил Грачев на форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованном агентством «АВТОСТАТ».

Кроссовер UMO 5 оснащён полностью электрическим приводом мощностью 204 л.с. По информации Грачева, запас хода на одном заряде в летний период составляет от 420 до 430 км, в зимнее время — от 350 до 370 км. Ёмкость аккумуляторной батареи равна 63 кВт, при этом на батарею распространяется гарантия на 400 000 км пробега.

Производитель учёл особенности российского климата: в стандартной комплектации предусмотрен дизельный отопитель. Для дополнительного комфорта водителя и пассажиров автомобиль оснащён подогревом руля, сидений и зеркал.

В числе современных функций — интеграция с Яндекс Алисой. С помощью голосовых команд можно активировать подогрев сидений, открыть багажник и получать актуальные новости.

Салон UMO 5 выполнен в классическом стиле, а на центральной консоли размещён крупный экран.

Официальные продажи новинки назначены на апрель текущего года. Вместе с тем, как отметил Даниил Грачев, отдельные экземпляры кроссовера уже используются в такси. Модель предназначена для корпоративных клиентов, включая сервисы такси, а также доступна для частных покупателей.

У бренда UMO теперь появился официальный сайт, где размещена актуальная информация о модели. Согласно опубликованным данным, стартовая цена UMO 5 составляет 2,5 млн рублей.

Габариты автомобиля: длина — 4 535 мм, ширина — 1 870 мм, высота — 1 650 мм. Колёсная база составляет 2 750 мм, клиренс — 150 мм. Объём багажника варьируется от 405 до 1 200 литров.

