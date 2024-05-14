Планы продаж завода «Москвич» на 2024 год стали общедоступными

Завод «Москвич», согласно планам, намерен увеличить объем продаж в текущем 2024 году до 27 тыс. автомобилей, что превысит показатель прошлого года - 15,3 тыс. машин - на 75%. В настоящее время машины от «Москвич» доступны для приобретения в 53 городах России через 85 дилерских центров, как сообщила пресс-служба правительства Москвы.

По итогам первых четырех месяцев 2024 года было продано приблизительно 7 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе более 500 лифтбеков модели «Москвич 6» и почти 450 электромобилей «Москвич 3е», согласно информации от производителя автомобилей.

Как было оглашено ранее агентством «АВТОСТАТ», завод «Москвич» представил дизайн новой модели - семиместного кроссовера «Москвич 8». Начало производства и продаж данного новинок запланировано на конец текущего года.

Более подробная информация о перспективах кроссовера «Москвич 8» доступна в специальной рубрике «Вопрос эксперту» нашего издания.