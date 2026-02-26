Названы ключевые тенденции российского рынка шин

В Москве прошёл форум «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», организованный агентством «АВТОСТАТ». Одной из ключевых тем мероприятия стал анализ состояния и перспектив развития шинного рынка. Партнёром этой тематической сессии выступил холдинг «Кордиант».

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов представил аналитические данные, касающиеся рынка шин. В частности, он поделился результатами опроса о спонтанной узнаваемости брендов: согласно исследованию, россияне чаще всего без подсказки называют марки Michelin, KAMA и Nokian.

Директор департамента маркетинга холдинга «Кордиант» Екатерина Гусева озвучила современные тенденции шинного бизнеса в стране. Компания «Кордиант» занимает второе место в России по объёму производства и ежегодно выпускает до 15 млн шин. В состав холдинга входят заводы, расположенные в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске, которые выпускают продукцию для легковых и грузовых автомобилей различных ценовых категорий — от бюджетных до премиальных моделей.

По словам Екатерины Гусевой, в 2025 году российский рынок шин для легковых машин сократился на 17% — до 47,03 млн штук. Это снижение связывают как с экономической ситуацией, так и с падением продаж новых автомобилей, зафиксированным на уровне 16% за тот же период. Дополнительное влияние оказало сокращение производства автомобилей, что привело к уменьшению поставок шин на сборочные линии и на рынок зимних шин.

Среди ключевых тенденций отрасли отмечаются быстрый рост популярных диаметров шин, старение автопарка и увеличение сроков владения автомобилями. По мнению Гусевой, шины остаются обязательной, но затратной покупкой: всё больше автолюбителей откладывают их приобретение, предпочитая держать средства на депозитах, что дополнительно сказывается на снижении продаж.

Экспортная составляющая также претерпела изменения: традиционные рынки сбыта для российских производителей сейчас недоступны, а поиск новых направлений требует времени и тщательной адаптации продукции. Например, невозможно отправить в африканские страны те же шины, которые предназначены для сибирских условий.

Импорт шин также имеет свои особенности. На долю Китая приходится 75% всех импортных поставок, причём на рынке появляется всё больше новых брендов, что затрудняет их идентификацию и комплексную экспертизу.

Эксперты не ожидают значительных перемен на шинном рынке в 2026 году. Прогнозируется лишь незначительный рост розничных продаж, которые в 2025 году снизились на 9%.