Цены на кроссовер GAC GS3 стали известны

Автопроизводитель GAC Motor анонсировал выход на российский рынок своего нового компактного кроссовера - GAC GS3. Автомобиль доступен покупателям в пяти различных комплектациях, стоимость варьируется в пределах от 2 млн 299 тыс. рублей до 2 млн 649 тыс. рублей, согласно информации, опубликованной на веб-сайте бренда.



Особенности внешнего дизайна GAC GS3 включают в себя выразительные передний и задний бамперы. Интерьер автомобиля радует спортивным стилем передних сидений с двухцветной отделкой из мягкой экокожи. Центральное место на приборной панели занимает 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Объем багажного отделения колеблется от 341 до 1271 литра.



GAC GS3 построен на базе платформы GPMA (Global Platform Modular Architecture), разработанной совместно с экспертами Toyota. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, сочетающимся с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Модель получила независимую переднюю подвеску типа McPherson и торсионную заднюю балку. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды, средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров.



На данный момент в России линейка моделей GAC включает в себя кроссовер нового поколения GS8, премиальный минивэн GAC M8, а также представленный сегодня компактный кроссовер GAC GS3. Помимо этого, к концу 2024 года ожидается появление на российском рынке кроссовера GS4 Max.



