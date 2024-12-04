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Лидеры продаж на автомобильном рынке Китая уже определены

Портал focus2move.com сообщил о том, какие марки автомобилей являются самыми востребованными на китайском рынке. Согласно данным, в топ-5 вошли три местных автопроизводителя, а также немецкая и японская компании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.12.2024, 14:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Портал focus2move.com сообщил о том, какие марки автомобилей являются самыми востребованными на китайском рынке.

Согласно данным, в топ-5 вошли три местных автопроизводителя, а также немецкая и японская компании. Среди лидеров - BYD, Volkswagen, Toyota, Geely и Changan. В следующую пятерку вошли Honda, Wuling, Mercedes-Benz, BMW и Chery.

Самой популярной моделью на китайском рынке за отчетный период стал электромобиль BYD Song, продажи которого составили 402,5 тысячи штук. Год назад этот автомобиль занимал третье место. На втором и третьем местах расположились BYD Qin Plus и Tesla Model Y. Кроссовер BYD Seagull занял четвертую строчку, увеличив свои продажи более чем вдвое.

Пятое место в списке занял Nissan Sylphy, а шестое досталось Volkswagen Lavida. Замыкают топ-10 самых продаваемых моделей Toyota Corolla, BYD Yuan Plus, Volkswagen Passat и BYD Song Pro.

Ранее стало известно, что китайская компания FAW представила новую комплектацию для своей модели T90 на российском рынке.

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Автомобильный рынок (39)

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