Раскрыта информация о заработной плате Хюлкенберга в Sauber

В последний месяц франшиза Sauber/Audi огласила инклюзивный обзор контрактного соглашения с автогонщиком Нико Хюлкенбергом. Согласно установленным условиям, немецкий пилот стартует за Хинвилльскую команду в 2025 году, что приносит ему весьма щедрое вознаграждение.

Известный печатный орган Bild, сошедшийся на свои подсказки, озвучивает конкретные суммы, касающиеся жалования Нико. По предоставленным данным, в предстоящем 2025 году Хюлкенберг получит пять миллионов евро за выступления в Sauber. Этот финансовый показатель представляет собой значительный растущий тренд по сравнению с текущими двумя миллионами в год, которые немецкий гонщик имеет в своём распоряжении в Haas.

Посетив город Майами, Нико раскрыл, что Sauber проявляли заинтересованность в его лице ещё в предшествующем году. Тем не менее, в 2024 году он не сумел перейти в указанную команду, поскольку был тесно связан контрактными обязательствами с Haas.