Главная Новости Стоимость разработки национальной автомобильной платформы в России стала известна
Новости

Стоимость разработки национальной автомобильной платформы в России стала известна

Важная информация появилась относительно суммы, необходимой для разработки национальной автомобильной платформы в России. По сведениям журналистов, на этот проект от 2025 до 2027 года потребуется 87,8 миллиардов рублей.
РедакцияР
Редакция
13.11.2024, 17:52·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Важная информация появилась относительно суммы, необходимой для разработки национальной автомобильной платформы в России. По сведениям журналистов, на этот проект от 2025 до 2027 года потребуется 87,8 миллиардов рублей. За реализацию проекта ответственен ФГУП «НАМИ», что подразумевает финансовую поддержку со стороны государства через нацпроект и госпрограмму.

Поддержку данной инициативы выразил Комитет Госдумы по бюджету и налогам, утвердив поправку к проекту бюджета на вчерашнем заседании. Далее, в четверг, 14 ноября, данное предложение будет обсуждаться в самой Госдуме.

Согласно директору департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга, в рамках проекта «НАМИ» будут заниматься созданием модульной платформы для автомобилей разных классов. Основная цель заключается в унификации компонентной базы для различных моделей автомобилей, а также акцент будет сделан на создании гибридов и электрических моделей.

Тем временем, «АвтоВАЗ» активно готовит к выпуску совершенно новую модель LADA. Более подробно об этом автомобиле и дате его представления общественности расскажут ведущие журналисты автомобильных новостей.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация