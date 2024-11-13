Стоимость разработки национальной автомобильной платформы в России стала известна

Важная информация появилась относительно суммы, необходимой для разработки национальной автомобильной платформы в России. По сведениям журналистов, на этот проект от 2025 до 2027 года потребуется 87,8 миллиардов рублей. За реализацию проекта ответственен ФГУП «НАМИ», что подразумевает финансовую поддержку со стороны государства через нацпроект и госпрограмму.

Поддержку данной инициативы выразил Комитет Госдумы по бюджету и налогам, утвердив поправку к проекту бюджета на вчерашнем заседании. Далее, в четверг, 14 ноября, данное предложение будет обсуждаться в самой Госдуме.

Согласно директору департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга, в рамках проекта «НАМИ» будут заниматься созданием модульной платформы для автомобилей разных классов. Основная цель заключается в унификации компонентной базы для различных моделей автомобилей, а также акцент будет сделан на создании гибридов и электрических моделей.

Тем временем, «АвтоВАЗ» активно готовит к выпуску совершенно новую модель LADA. Более подробно об этом автомобиле и дате его представления общественности расскажут ведущие журналисты автомобильных новостей.