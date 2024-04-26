Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет: что это значит для автовладельцев?

В Российской Федерации средний возраст легковых автомобилей составляет 15,2 года по состоянию на 01.01.2024 года. Эти данные были получены специалистами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета под названием «Структура и прогноз парка легковых машин в России».

Наиболее «старыми» среди всех автомобилей в стране оказались машины российских производителей, у которых средний возраст составил 18,5 лет. Также выше среднероссийского уровня оказались автомобили японских брендов, с показателем 16,4 года.

В отличие от этого, автомобили из других стран имеют средний возраст ниже общероссийского уровня. Например, у американских машин этот показатель составляет 14,6 лет. У европейских автомобилей он равен 13 годам, а у корейских - 10,7 лет. Самыми «молодыми» в России оказались легковые автомобили китайских марок, возраст которых составляет всего лишь 6,1 года.

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что через данные о среднем возрасте автопарка можно проследить историю его становления на протяжении длительного времени. Высокий показатель у автомобилей отечественного производства связан с историческим наследием СССР и постсоветской России (до начала 2000-х годов). В период 1990-х годов в Россию стали поступать японские автомобили, что также повлияло на увеличение среднего возраста. Затем начали активно развиваться автосборочные производства японских, корейских, европейских и американских марок. Позже на рынок вышли и автомобили из Китая...

Для получения более подробной информации об эволюции российского автопарка, его возрастной структуре, марках и региональных особенностях, а также перспективах развития, рекомендуем обратиться к упомянутому отчету.