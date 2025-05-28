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Обнаружьте разницу! Land Rover Defender проходит незначительный редизайн к 2026 году.

Новый Land Rover Defender: детали обновлений и цены. Косметические и технические изменения, новые цвета и опции для всего модельного ряда Defender. Доступно к заказу от £57,135.
РедакцияР
Редакция
28.05.2025, 02:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Несмотря на то, что некоторые все еще могут называть его «новым Land Rover Defender», текущая версия престижного внедорожника марки уже более пяти лет на рынке. Чтобы сохранить актуальность, автомобиль получил некоторые косметические и технические улучшения.

Изменения затронули не только легковой вариант, но и коммерческую версию Hard Top, которая, как и остальные обновленные модели, теперь доступна к заказу от £57,135, что снизило входной порог в линейке Defender на £295.

Хотя снаружи автомобиль на первый взгляд выглядит так же, как Defender, представленный в 2019 году, появилась новая LED-подпись фар с противотуманными фарами в стандартной комплектации, а также задние фонари со стеклами темного оттенка и новые цвета кузова Woolstone Green и Borasco Grey.

Изменения коснулись также текстурного узора на вставках на капоте и боковых вентиляционных отверстиях. Кроме того, на каждой модели теперь установлены новые дополнительные 22-дюймовые семь спиц колесные диски, а также глянцево-черные колпачки с логотипом Defender и черная глянцевая панель радиатора с темным брендом Land Rover.

Фото: autoexpress

Эти изменения будут внедрены во всю линейку Defender, включая трехдверные модели 90 и пятидверные модели 110 и 130, но новый флагман OCTA super-SUV получит свои собственные особые доработки.

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