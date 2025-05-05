Toyota Supra — это спортивное купе, которое отлично показывает себя в ралли.

Toyota Supra - не типичный выбор для участия в ралли-рейдах. Этот спортивный автомобиль с задним приводом и низкой посадкой предназначен для скоростных поворотов. Тем не менее, команда Team O'Neil продемонстрировала, что Supra способна успешно выступать на раллийных гонках.

Гоночная версия Supra, участвовавшая в ралли, сильно отличается от серийной модели. Она была модифицирована на YouTube-канале Capitan Crankshaft и оснащена безопасностями, гравийными шинами и раллийной подвеской с большим клиренсом. Однако осталась верной заднеприводной схеме и шестицилиндровому турбомотору BMW.

Уайатт Нокс, ведущий инструктор Team O'Neil, высоко оценил возможности Supra во время испытаний на гравийном треке автошколы. Несмотря на ABS, предназначенную для дороги, Toyota показала отличное поведение при торможении и легкость в управлении скольжением. Нокс отметил высокую реакцию и простоту управления восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, даже предпочел ее механической, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на управлении автомобилем.

Supra - не только автомобиль для дрифта, но и способный продемонстрировать отличные результаты на треке. На раллийном этапе команды O'Neil машина продемонстрировала впечатляющее время прохождения - 2 минуты и 9 секунд.

Недавно редакция писала о будущем Toyota Supra в следующем поколении. Несмотря на слухи об окончании производства BMW Z4, Toyota подтвердила, что будет выпускать следующее поколение своего купе Supra.