Спонсору Колапинто пришлось выдвинуть оправдание

Слухи о возможной смене Джека Дуэна на Франко Колапинто в команде Alpine на старте сезона набирают обороты. Сомнений в этом решении практически нет, остаётся лишь вопрос - когда именно новый гонщик займёт место за рулём болида.

Интересный эпизод произошёл на днях во время эфира аргентинского телеканала A24, когда один из спонсоров пилота Орасио Марина - руководитель компании YPF, специализирующейся на производстве энергетических напитков, случайно выдал информацию. Хотя официального подтверждения не последовало, во время рекламного перерыва его микрофон остался включенным, и он произнёс фразу «в Имоле», которая попала в эфир.

Теперь Марин вынужден объясняться. В интервью другому аргентинскому телеканалу - LN+, он заявил, что на самом деле не располагает никакой информацией по данному вопросу.

Орасио Марин: «В то время я высказывал лишь свои надежды на то, что Франко сядет за руль именно в Имоле, и если это случится, он мне позвонит. У меня нет достоверных данных. Я - директор YPF, а не управляющий Колапинто. Мы хорошо знакомы, но мне далеко до полной информации».