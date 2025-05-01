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Спонсору Колапинто пришлось выдвинуть оправдание

Новости F1: Джек Дуэн уступит кокпит Франко Колапинто в Имоле? Спонсор раскрыл секрет в прямом эфире, вызвав шок. Оправдания и надежды в эфире LN+.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.05.2025, 20:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Слухи о возможной смене Джека Дуэна на Франко Колапинто в команде Alpine на старте сезона набирают обороты. Сомнений в этом решении практически нет, остаётся лишь вопрос - когда именно новый гонщик займёт место за рулём болида.

Интересный эпизод произошёл на днях во время эфира аргентинского телеканала A24, когда один из спонсоров пилота Орасио Марина - руководитель компании YPF, специализирующейся на производстве энергетических напитков, случайно выдал информацию. Хотя официального подтверждения не последовало, во время рекламного перерыва его микрофон остался включенным, и он произнёс фразу «в Имоле», которая попала в эфир.

Теперь Марин вынужден объясняться. В интервью другому аргентинскому телеканалу - LN+, он заявил, что на самом деле не располагает никакой информацией по данному вопросу.

Орасио Марин: «В то время я высказывал лишь свои надежды на то, что Франко сядет за руль именно в Имоле, и если это случится, он мне позвонит. У меня нет достоверных данных. Я - директор YPF, а не управляющий Колапинто. Мы хорошо знакомы, но мне далеко до полной информации».

Источник

Франко Колапинто (38)Alpine F1 Team (150)

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