Список автомобилей с налогом на роскошь пополнился: теперь в нем 555 моделей.

Актуальный список автомобилей, подпадающих под действие «налога на роскошь», включает в себя 555 наименований. Наибольшее количество позиций занимают именно европейские иномарки, среди которых присутствуют и так называемая «большая немецкая тройка», а также Rolls-Royce, Ferrari, Bentley и другие роскошные автопроизводители.

Все эти импортные машины поступают на российский авторынок через параллельный импорт, что означает, что продажи осуществляются, хоть и в ограниченных количествах.

В списке «роскошных» автомобилей отечественного производства присутствуют лишь модели Aurus, собираемые в Елабуге. В то же время у китайских автопроизводителей также имеются автомобили, налагаемые повышенным налогом на транспорт - общее количество составляет 10 марок, включая Tank 700, Hongqi H9 и Aito M9.

Если бы действовал прежний ценовой порог (свыше трех миллионов), то количество включенных в список автомобилей было бы намного больше. В прошлом году после повышения порога список насчитывал 517 автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что объем российского автопарка может уменьшиться вдвое из-за нехватки новых автомобилей.