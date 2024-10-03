SpeedMe: экстремальный внедорожник Jeep Wrangler Rubicon 2024 теперь доступен у дилеров в РФ

В России можно приобрести внедорожник Jeep Wrangler Rubicon 2024 года, стоимостью от 11,6 млн рублей. Автомобиль комплектуется 272-сильным турбомотором объемом два литра, который сочетается с 8АКПП. Jeep Wrangler обладает полным приводом и оснащен электронными блокировками дифференциалов, а также имеет возможность отключения переднего дифференциала. Благодаря этим характеристикам, внедорожник уверенно передвигается даже по бездорожью.

Автомобиль укомплектован 17-дюймовыми легкосплавными дисками и внедорожными шинами, что гармонично вписывается в концепцию Rubicon. Такое сочетание обеспечивает превосходную проходимость вне зависимости от типа дорожного покрытия.

Салон американского внедорожника не уступает внешнему виду и техническим характеристикам. В нем предусмотрен раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, комфортные кресла с кожаной обивкой, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, камеры кругового обзора, а также датчики света и дождя.

Цены на внедорожник Jeep Wrangler могут достигать 19 миллионов рублей. Некоторые автомобили продаются с небольшим пробегом до 50 километров. Все представленные модели являются машинами 2024 года и относятся к четвертому поколению с рестайлингом.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее тюнинг-ателье Mopar представило свою версию грузовика Jeep Gladiator.