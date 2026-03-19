Рекордные показатели нарушений скорости: в 2024 году пойманы более 2,5 миллионов водителей

В 2024 году в Англии и Уэльсе зафиксировано рекордное количество водителей, уличённых в превышении скорости. Согласно свежим данным Министерства внутренних дел, впервые число таких нарушений превысило 2,5 миллиона, что является самым высоким показателем с 2011 года, когда начали вестись сопоставимые записи.

Почти три миллиона автомобилистов получили уведомления о фиксированных штрафах. Превышение скорости стало причиной подавляющего большинства этих случаев — 86 процентов от общего числа, причём этот показатель вырос на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом. Однако заметно увеличилось и количество других нарушений правил дорожного движения — их рост составил 7 процентов, и общее число приблизилось к 400 000.

Все категории не связанных со скоростью правонарушений также продемонстрировали рост. Среди них выделяются более 44 000 случаев нарушений правил использования ремней безопасности, а также свыше 40 000 фактов управления автомобилем с мобильным телефоном в руках.

В целом, чуть более половины всех нарушителей направлялись на обучающие курсы. Ещё 37 процентов водителей заплатили штраф и получили, возможно, штрафные баллы в права. Около 12 процентов дел были переданы в суд.

Министерство внутренних дел также сообщило, что в 2024 году в Англии и Уэльсе было проведено более 167 000 проверок на содержание алкоголя в крови водителей. Это на 0,2 процента меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество тестов пришлось на декабрь — более 25 000, что более чем на 10 000 превышает показатели второго по загруженности месяца, августа. Доля положительных результатов или отказов от прохождения теста осталась на уровне 15 процентов.

В организации IAM Roadsmart считают, что опубликованные данные свидетельствуют о необходимости пересмотра подходов к борьбе с нарушениями ПДД. Представитель организации по вопросам политики и общественных связей, William Porter, отметил, что ежедневно за превышение скорости привлекается к ответственности более 6 800 человек, что говорит о повсеместном пренебрежении ограничениями и создаёт угрозу безопасности на дорогах. В организации подчеркивают важность ужесточения мер контроля, повышения образовательной работы и изменения поведения водителей, чтобы не допустить закрепления опасных привычек за рулём.