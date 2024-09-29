Ford разработал специальный внедорожник для поиска Бигфута.

Ford Bronco Sasquatch уже завоевал популярность своей проходимостью. Компания Ford приглашает всех отправиться на охоту за легендарным Бигфутом. Для этого автопроизводитель запускает новый розыгрыш, где призом будет уникальный Bronco, названный Sasquatch Searcher.

Фото: Carsweek.ru

Этот особенный Bronco начал свою жизнь как двухдверный внедорожник с пакетом Sasquatch. Ford добавил к нему световую панель на крыше, дополнительные камеры для бездорожья и камуфляжную пленку с изображением деревьев. Все эти детали призваны помочь в поисках загадочного Бигфута. Кроме того, в автомобиле установлен тент, кемпинговые стулья и плюшевый салон для отдыха после тщетных попыток отыскать существо.

Хотела ли Ford, чтобы люди на самом деле отправились на охоту за Бигфутом? Скорее всего, нет. Однако розыгрыш задуман для добавления немного приключений в жизнь. Участие в конкурсе возможно через аккаунт Ford Bronco в Instagram, где и будут представлены все подробности. Участники будут решать различные головоломки, чтобы найти скрытую информацию, часть из которой скрывается в социальных сетях, на Reddit и даже "в дикой природе". Компания Ford утверждает, что по местам с исторической активностью Бигфута будут размещены плакаты и вывески с номерами телефонов, по которым можно будет позвонить и получить подсказки.

Недавно мы писали о том, что Ford готова выплатить владельцам внедорожников Jeep 1000 долларов за переход на Ford Bronco. Американская компания Ford предлагает владельцам внедорожников Jeep сумму в 1000 долларов или 89 515 рублей за переход на Bronco. Для участия в акции необходимо иметь в собственности внедорожник Jeep, выпущенный не ранее 1995 года.