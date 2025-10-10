УАЗ спасают: "Патриот" появится в ноябре

Ульяновский автомобильный завод, известный российский производитель внедорожников и утилитарных автомобилей, сталкивается с серьезными трудностями на внутреннем рынке. Последние данные по продажам свидетельствуют о существенном сокращении спроса на продукцию предприятия, несмотря на попытки обновления модельного ряда.

Статистика за сентябрь 2025 года показывает, что на территории России реализовано всего 1 361 новый автомобиль марки УАЗ. Эта цифра практически совпадает с показателем августа, когда было продано 1 365 машин, однако в сравнении с сентябрем 2024 года падение оказалось почти двукратным. Тогда УАЗ сумел реализовать 2 566 автомобилей, что говорит о снижении спроса на 47%.

Отрицательная тенденция прослеживается и в общих итогах за текущий год. За период с января по сентябрь 2025 года на российском рынке было продано 14,2 тысячи новых автомобилей УАЗ. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что подтверждает продолжающийся спад интереса со стороны покупателей.

Тем не менее, среди моделей бренда сохраняются определенные лидеры. Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что в начале осени 2025 года наиболее востребованной остается линейка коммерческих автомобилей СГР, известная в народе как «Буханка». За месяц было реализовано 517 таких фургонов и микроавтобусов, что составляет 38% от общего объема продаж. Благодаря своей функциональности и простоте эта модель остается популярной среди представителей малого бизнеса и коммунальных служб.

Внедорожник «Патриот» также продолжает пользоваться спросом, хотя его показатели скромнее — в сентябре продано 501 экземпляр. В пятерку наиболее продаваемых моделей также вошли:

Легкий грузовик «Профи» — 193 единицы;

Модель «Пикап» — 132 автомобиля;

Внедорожник «Хантер» — только 18 проданных экземпляров.

Стремясь поддержать интерес к своей продукции, УАЗ внедряет отдельные улучшения. Так, в мае 2025 года коммерческие модели СГР получили новые бесшумные ограничители дверей, что повысило комфорт эксплуатации автомобилей.

Главные надежды предприятия связаны с ожидаемой премьерой обновленного внедорожника «Патриот». Завод готовит к выпуску модернизированную версию этой модели, которая будет предлагаться с бензиновым и дизельным двигателями. Презентация новинки назначена на ноябрь 2025 года. Успех этого автомобиля, по мнению экспертов, во многом определит, сможет ли УАЗ преодолеть негативные тенденции и вернуть позиции на рынке.

