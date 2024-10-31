Мошенники в России научились скручивать пробег батареи электромобиля: опасное злоумышленничество «Союза автосервисов»

«Союз автосервисов» предостерегает россиян от нового вида аферы, связанной с популярностью электрокаров на автомобильном рынке страны.

Основной проблемой электрокаров становится их самая дорогая деталь - аккумуляторная батарея. Она наглядно демонстрирует состояние автомобиля.

Эксперт из Санкт-Петербурга выявил, что подделка данных об остаточной емкости аккумулятора стала распространенной в России.

Устройство, способное искажать показания ресурса батареи, активируется с помощью брелока. Мошенник запускает его во время проверки электрокара перед продажей. Для покупателя на дисплее отображается, что батарея находится в отличном состоянии. Однако после того, как продажа состоится, устройство выключается и ресурс аккумулятора падает до реального уровня, который может быть менее 50%.

Специалисты подтверждают, что это позволяет изменить показания одометра электрокара Nissan Leaf, чтобы выдать меньший пробег, чем он реально имеет.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Ford занимается разработкой недорогого электрического пикапа на специальной платформе.