Мошенники в России научились скручивать пробег батареи электромобиля: опасное злоумышленничество «Союза автосервисов»

«Союз автосервисов» предостерегает россиян от нового вида аферы, связанной с популярностью электрокаров на автомобильном рынке страны.
Основной проблемой электрокаров становится их самая дорогая деталь - аккумуляторная батарея. Она наглядно демонстрирует состояние автомобиля.
Эксперт из Санкт-Петербурга выявил, что подделка данных об остаточной емкости аккумулятора стала распространенной в России.
Устройство, способное искажать показания ресурса батареи, активируется с помощью брелока. Мошенник запускает его во время проверки электрокара перед продажей. Для покупателя на дисплее отображается, что батарея находится в отличном состоянии. Однако после того, как продажа состоится, устройство выключается и ресурс аккумулятора падает до реального уровня, который может быть менее 50%.
Специалисты подтверждают, что это позволяет изменить показания одометра электрокара Nissan Leaf, чтобы выдать меньший пробег, чем он реально имеет.
Ранее стало известно, что компания Ford занимается разработкой недорогого электрического пикапа на специальной платформе.