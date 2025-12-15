Советский вездеход ЗИЛ-4904: «такое ощущение, что детали для него искали в цехе мясорубок»

Содержание:

В Советском Союзе вездеходы всегда пользовались особым вниманием, однако настоящими внедорожниками владеют далеко не все. Тем не менее, большинство автомобилистов не скрывают восхищения, когда подобная техника появляется на дорогах.

СССР выгодно отличался от западных стран в вопросе производства вездеходов. Здесь выпускали не только массовые модели, такие как УАЗ-469 или грузовики ЗИЛ-131 и ГАЗ-66, но и уникальные машины, способные преодолевать болота и водные преграды. Многие из них создавались малыми сериями для специфических условий, а опытных образцов было ещё больше. Некоторые разработки по сей день удивляют специалистов и любителей техники.

Редакция carsweek.ru подготовила материал о необычном советском вездеходе ЗИЛ-4904. Хотя эта машина не вошла в серийное производство, инженерам удалось довести её конструкцию до конвейерной стадии. Главная особенность — использование шнеков вместо колёс или гусениц. Детали, напоминающие элементы от огромных мясорубок, позволяли машине двигаться по самым сложным поверхностям.

Истоки

Вездеходы на шнековом ходу сегодня кажутся необычными, однако подобные механизмы появились ещё на заре автомобилестроения. Во второй половине XIX века изобретатели экспериментировали с разными типами движителей, не зная, какие технологии станут самыми востребованными.

Шнек — это разновидность винта Архимеда, который изначально использовался для подъёма воды и лишь спустя столетия нашёл применение в транспортных средствах. Самым ранним патентом на подобное устройство стал вездеход Якоба Мората, зарегистрированный в 1868 году. О том, был ли построен этот аппарат, сведений не сохранилось. В России же первые шнековые машины появились в начале XX века.

Большинство ранних моделей оставались экспериментальными, не находя практического применения из-за технических ограничений. Только в 1929 году компания Fordson попыталась запустить в серию снегоход Snow Machine, также известный как Snow Devil. Эта машина могла передвигаться по снегу и болотам, а также выпускалась небольшими партиями.

Советская модель

Во второй половине 1960-х годов КБ ЗИЛ во главе с инженером Грачёвым приступило к созданию собственного шнекового вездехода, рассчитывая на его серийное производство. Новая машина предназначалась для работы в труднодоступных регионах страны, главным образом в тайге и на Крайнем Севере, а также для специальных служб по поиску людей и эвакуации космонавтов.

Для советских инженеров подобная техника была в новинку. Испытательные экземпляры модели ЗИЛ-4904 были готовы в 1972 году.

Фото: Carsweek.ru

ЗИЛ-4904 создавался как многофункциональный вездеход, способный работать в суровых климатических условиях. Инженеры рассматривали возможность его применения для поиска людей и эвакуации с труднодоступных территорий.

Разработка шнекового движителя стала одной из главных технических задач. С виду массивные шнеки выполнялись из алюминия, были полыми и обеспечивали машине плавучесть. Каждый шнек имел диаметр 1,5 метра и длину 6 метров. Несмотря на относительно малый вес, такие детали разрушали любое дорожное покрытие, поэтому использовать ЗИЛ-4904 рекомендовалось вдали от населённых пунктов.

Фото: Carsweek.ru

Два двигателя модели ЗИЛ-375, каждый объёмом 7,0 литра и мощностью 180 л. с., отвечали за отдельный шнек. Двигатели комплектовались предпусковыми обогревателями, что было важно для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Трансмиссия была оригинальной: каждый шнек имел собственную бортовую передачу, а поворот осуществлялся притормаживанием одного из них. Такая конструкция обеспечивала отличную манёвренность — машина могла двигаться боком с места.

Фото: Carsweek.ru

Кузов вездехода был изготовлен из стали и герметичен, а кабина — из стеклопластика, что предотвращало коррозию. Для безопасности предусматривалась аварийная система откачки воды. Снаряжённая масса машины составляла 7 тонн, при грузоподъёмности 2,5 тонны. Однако расход топлива был весьма значительным — порядка 1 литра на 1 км пути, и этот показатель мог быть выше в реальных условиях эксплуатации.

Как он едет?

ЗИЛ-4904 отличался уникальной проходимостью, однако максимальная скорость составляла 16 км/ч на суше и 10,5 км/ч на воде. Единственными препятствиями для него были крутые подъёмы и обрывы. В ходе испытаний выяснилось, что по своим возможностям машина превосходила даже гусеничные советские вездеходы.

Несмотря на технические успехи, модель не была запущена в серию. Главными причинами стали высокая стоимость производства и необходимость создания отдельного конвейера для специфической техники. Кроме того, габариты и большой расход топлива затрудняли транспортировку и эксплуатацию машины.

В дальнейшем было принято решение о разработке более компактных шнекоходов, таких как ЗИЛ-2906, о которых расскажут в будущих публикациях.

Справка

Шнекохо́д — это вездеход, движение которого осуществляется с помощью шнекороторного движителя.

Фото: YouTube.com, zr.ru