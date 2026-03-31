Редкая праворульная Lada Niva Cossack обнаружена на Пхукете: «Советская легенда в тропиках»

На острове Пхукет в Таиланде была замечена редкая праворульная версия Lada Niva Cossack, выпуск которой Волжский автозавод осуществлял с 1987 по 1997 год. Сообщается, что фотографии уникального автомобиля в белом цвете кузова были предоставлены изданию «Автоновости дня» блогером Константином Кирилловым.

Редкий внедорожник оказался запечатлённым неподалёку от одного из местных автосервисов. Судя по изображениям, владельцем автомобиля были произведены некоторые доработки: установлены сменные колесные диски, металлические решётки на задних фонарях, воздухозаборник на капоте, дополнительный козырёк над ветровым стеклом, а также багажник на крыше.



Фото: Автоновости Дня

На боковой поверхности автомобиля можно рассмотреть несколько наклеек. На одной из них написано Touch of nature («прикоснись к природе»), другая содержит обозначение Lada Niva Cossack. Эта маркировка указывает на то, что перед объективом оказалась специальная, более богато оснащённая версия классической советской «Нивы», которую выпускали преимущественно для экспорта, в том числе для Великобритании.

Если стандартная модель «Нива» предназначалась в первую очередь для эксплуатации в сельской местности, то модификация Cossack позиционировалась как стильный автомобиль для активного отдыха и любителей приключений 80-х и 90-х годов. Среди отличительных особенностей данной версии — более широкие шины с городским протектором, подножки, а также пластиковые расширители колёсных арок.



Фото: Автоновости Дня

Интерьер этого экземпляра остался за кадром, однако известно, что подобные Niva Cossack обычно оснащались сиденьями с улучшенной мягкостью, напольным ковролином вместо резиновых покрытий и продвинутой для своего времени аудиосистемой. В некоторых случаях встречалась отделка элементов под дерево.

В 80-х годах на «Нивы» данной модификации устанавливали 8-клапанный четырёхцилиндровый двигатель с карбюратором объёмом 1,6 литра, развивавший мощность от 76 до 80 лошадиных сил. В более поздних выпусках под капотом находились бензиновые моторы объёмом 1,7 литра с показателем в 80—83 л.с. Изначально такой двигатель агрегатировался с карбюратором «Солекс», а затем перешёл на моновпрыск, разработанный концерном General Motors.

Кроме Великобритании и Новой Зеландии, праворульные версии Lada Niva Cossack официально поступали в продажу в Австралии (там внедорожник известен как Lada Niva Constant 4×4), Мозамбике, Ямайке и Японии. На последнем рынке этот автомобиль стал единственным советским представителем. Стоимость таких внедорожников на территории Великобритании составляет от 3500 до 5500 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 379—596 тысячам рублей по текущему курсу.

Специалисты отмечают, что замеченная на Пхукете Niva Cossack могла появиться на острове разными способами. Один из возможных вариантов — приобретение этого автомобиля на аукционе с последующим ввозом в Таиланд как классическую машину и официальной регистрацией для эксплуатации на дорогах общего пользования.

Между тем, автозавод «АвтоВАЗ» начал проведение сервисной кампании, которая затрагивает часть внедорожников LADA Niva Travel. В рамках этой инициативы специалисты дилерских центров бесплатно произведут проверку, а при необходимости и замену шайб в передней подвеске автомобилей владельцев.

Автор: Иван Бахарев