Главная Новости "Совершенно новую" Toyota Corolla покажут в Китае 21 декабря
Новости

"Совершенно новую" Toyota Corolla покажут в Китае 21 декабря

Новая Toyota Corolla 2025 дебютирует в Китае 21 декабря — обновленный дизайн, увеличенные габариты, современный салон и гибридные моторы.
РедакцияР
Редакция
15.12.2025, 13:31·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Совместное предприятие FAW Toyota в Китае объявило дату презентации обновлённой Toyota Corolla. Официальный дебют новинки назначен на 21 декабря. Мероприятие пройдет в рамках Corolla Day и соберет владельцев автомобилей Toyota Corolla 2025 года, сообщает портал Autohome.cn. В тот же день стартуют продажи модели на местном рынке.

После рестайлинга Corolla получила изменённую переднюю часть, выполненную в стиле последних моделей Camry XV80 и Prius XW60, с характерной C-образной оптикой. Кроме того, автомобиль стал более крупным: длина кузова увеличилась на 3,5 см и теперь составляет 4,71 метра, а колесная база выросла на 5 см — до 2,75 метра. Благодаря этим изменениям в салоне стало просторнее для пассажиров второго ряда, а задние двери также получили увеличенные размеры.

Внутри новая Toyota Corolla отличается полностью переработанной центральной консолью и обновлёнными дефлекторами вентиляции. Среди новых опций — атмосферная подсветка салона, мультимедийная система с 12,9-дюймовым дисплеем, поддерживающая интерфейсы Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink.

Все комплектации модели оборудованы фирменным комплексом Toyota Pilot, который включает ряд современных ассистентов для помощи водителю.

Для рынка Китая новая Toyota Corolla предложена с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового атмосферного двигателя, а также с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с.


Фото: Carsweek.ru


Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на российском рынке был выставлен на продажу минивэн Toyota Sienna, который вошёл в число самых надёжных автомобилей по версии J.D. Power.

Фото: Autohome

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация