"Совершенно новую" Toyota Corolla покажут в Китае 21 декабря

Совместное предприятие FAW Toyota в Китае объявило дату презентации обновлённой Toyota Corolla. Официальный дебют новинки назначен на 21 декабря. Мероприятие пройдет в рамках Corolla Day и соберет владельцев автомобилей Toyota Corolla 2025 года, сообщает портал Autohome.cn. В тот же день стартуют продажи модели на местном рынке.

После рестайлинга Corolla получила изменённую переднюю часть, выполненную в стиле последних моделей Camry XV80 и Prius XW60, с характерной C-образной оптикой. Кроме того, автомобиль стал более крупным: длина кузова увеличилась на 3,5 см и теперь составляет 4,71 метра, а колесная база выросла на 5 см — до 2,75 метра. Благодаря этим изменениям в салоне стало просторнее для пассажиров второго ряда, а задние двери также получили увеличенные размеры.

Внутри новая Toyota Corolla отличается полностью переработанной центральной консолью и обновлёнными дефлекторами вентиляции. Среди новых опций — атмосферная подсветка салона, мультимедийная система с 12,9-дюймовым дисплеем, поддерживающая интерфейсы Huawei HiCar, Apple CarPlay и CarLink.

Все комплектации модели оборудованы фирменным комплексом Toyota Pilot, который включает ряд современных ассистентов для помощи водителю.

Для рынка Китая новая Toyota Corolla предложена с гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового атмосферного двигателя, а также с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Autohome