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SOUEAST запускает новую акцию "Приведи друга в семью SOUEAST"

Автомобильный бренд SOUEAST запускает новую клиентскую акцию — "Приведи друга в семью SOUEAST", которая будет действовать с 1 июня по 31 июля 2025 года. Приняв участие в акции, клиенты получат набор для керамической защиты кузовы SOUEAST CERAMIC.
РедакцияР
Редакция
04.06.2025, 14:07·2 мин
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Фото: архив пресс-служб

Все что необходимо сделать действующему и новому владельцу автомобиля SOUEAST — это порекомендовать автомобиль своему знакомому, другу или родственнику. Когда новый клиент приобретет машину в период с 1 июня по 31 июля 2025 года в официальном дилерском центре и укажет, от кого он получил рекомендацию, оба участника акции станут обладателями набора SOUEAST CERAMIC – профессионального защитного состава для ухода за кузовом автомобиля. 

Керамическое покрытие SOUEAST CERAMIC обладает свойствами антистатика и усиливает грязеотталкивающий эффект. Состав обеспечивает дополнительный защитный слой лакокрасочного покрытия, создавая барьер от преждевременного выгорания цвета и придает автомобилю ярко выраженный блеск. Набор SOUEAST CERAMIC снижает вероятность появления сколов, защищает от агрессивных воздействий окружающей среды и уменьшает вероятность образования и развития коррозии.

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Автомобили SOUEAST отличают полный привод, автоматическая классическая коробка передач, 7 мест в базовой комплектации, технологии Premium-сегмента, а также гарантия сроком на 5 лет. 

На сегодняшний день обе модели доступны в официальных дилерских центрах уже в 33 городах России, где покупатели могут приобрести кроссоверы SOUEAST в рамках специальной программы на особо выгодных условиях. 

Подробные условия акции «Приведи друга в семью SOUEAST» можно уточнять у официальных дилеров SOUEAST

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