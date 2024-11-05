SOUEAST раскрывает комплектации кроссовера S07

SOUEAST S07 – кроссовер сегмента SUV-C – отличается стильной внешностью и адаптирован к эксплуатации в условиях российского климата. Оснащается широким набором опций вкупе с передовыми технологическими решениями, присущими автомобилям более высокого сегмента. Автомобиль подойдет для активных жителей мегаполисов, которые стремятся упростить ежедневные задачи и ищут для себя комфортный и безопасный автомобиль для передвижения в городской среде.

SOUEAST S07 в комплектации Premium – это полноприводный автомобиль с турбированным бензиновым двигателем TGDi объемом 1,6 л. в сочетании с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Проверенный временем и надежный силовой агрегат гарантирует уверенную динамику на дороге. Автомобиль оснащен 19-дюймовыми колесными дисками с шинами 235/55 R19, лепестками переключения передач на руле, премиальной музыкальной системой Sony, фоновой подсветкой салона с выбором различных цветов. Предусмотрен пакет из более 10 систем-ассистентов ADAS включая адаптивный круиз-контроль (ACC), систему автоматического переключения дальнего света на ближний (HID), систему предотвращения лобового столкновения с функцией автоматического торможения (FCW + AEB), мониторинг слепых зон, систему предупреждения о выходе из выбранной полосы движения (LDW) и другие.

Все комплектации предлагаются с цифровой жидкокристаллической приборной панелью с экраном высокой четкости диагональю 12,3 дюйма. В центральной части передней панели расположен экран мультимедийной системы, в котором находятся органы управления и меню информационно-развлекательной системы, имеющей подключение Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Также в салоне предусмотрены три USB-разъема и беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт.

Комплекс систем активной и пассивной безопасности для всех версий SOUEAST S07 включает передние, задние и боковые подушки безопасности, систему динамической стабилизации (ESP), ABS, ассистента экстренного торможения (BAS) с функцией распределения тормозных усилий (EBD). Вспомогательные системы-ассистенты движения включают функцию удержания автомобиля при трогании на уклоне (HHC), помощь при спуске с холма (HDC) и защиту от опрокидывания (RMI).

Версия Comfort для SOUEAST S07 оснащена двигателем 1.6 TGDi и доступна как с полным приводом в сочетании с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, так и с передним приводом с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль в комплектации Comfort включает широкий набор оборудования: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с шинами 235/60 R18, панорамную крышу с люком, электропривод багажника, светодиодную систему головного освещения и рейлинги на крыше. В стандартную комплектацию также входит полный электропакет (боковые стекла, зеркала, центральный замок), бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Стандартные и необходимые для российской зимы «теплые» опции включают обогрев зеркал заднего вида, передних кресел (спинка + подушка), сидений второго ряда, рулевого колеса, а также форсунок омывателя лобового стекла.

В комплектации Comfort SOUEAST S07 оснащается двухзонным климат-контролем с отдельным управлением для второго ряда сидений, обивкой салона из эко-кожи с электрорегулировками кресел водителя и переднего пассажира.

Новый SOUEAST S07 доступен в семи цветовых решениях для кузова: коричневый, черный, серый, синий, голубой, белый и жемчужно-белый, а также в трех вариантах расцветки салона: черный, бело-синий и красный.